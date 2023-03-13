عرض 60 فيلما قصيرا من إنتاج الطلاب بجامعة عفت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتطوير صناعة السينما السعودية، أطلقت جامعة عفت أمس الدورة العاشرة من مهرجان «عفت» الدولي لأفلام الطلاب، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على الجامعة الأميرة لولوة الفيصل، بمدينة جدة.

واستقبل المهرجان الذي يأتي هذا العام تحت شعار «بحر من الأفلام» A sea of Films، أكثر من 2000 فيلم من أفلام طلاب السينما من جميع أنحاء العالم، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لمدرسة الفنون السينمائية، واختير 60 فيلما قصيرا لعرضها في هذه الدورة من المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تطوير صناعة السينما السعودية، وأن يكون مركزا وملتقى ثقافيا لإقامة شبكة لصناع الأفلام المحليين والعالميين، وإتاحة الفرصة لمشاهدة منوعات من الأفلام القصيرة لطلاب السينما من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم ومناقشتها.

يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت أول مدرسة تقدم فرصة دراسة بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية بالمملكة، كما يعد هذا البرنامج الدرجة الجامعية الأولى والوحيدة في التعليم العالي في المملكة التي تخرج مهنيين مؤهلين لتلبية احتياجات السوق لهذه الصناعة المزدهرة.