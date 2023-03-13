جلسة حوارية تناقش تأثير انعدام الأمن الغذائي بالشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس جلسة حوارية بعنوان «الدور المهم للشباب السعودي في معالجة انعدام الأمن الغذائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض.

شارك في أعمال الجلسة المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبدالجابر، وأدار الجلسة مساعد رئيس جامعة الأمير سلطان لقسم الأبحاث والتصنيف والتدوين، رئيس قسم المحاسبة محمد نور النبي.

وهدفت الجلسة إلى الجمع بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإغاثي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، والخبراء الفنيين والباحثين الأكاديميين، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة للجهات الإنسانية الدولية الرائدة، التي تعمل على أرض الميدان في الدول التي تشهد صراعات، إضافة إلى مناقشة تأثير انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، واستجابة برنامج الأغذية العالمي لهذه الأزمة، والدور الحاسم للجيل القادم من القادة السعوديين لمواجهة هذا التحدي.