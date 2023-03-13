مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تتخطى حاجز الـ6 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطى إجمالي المساعدات الكلية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى الأول من مارس الحالي حاجز الـ6 مليارات دولار، إذ صرف معظمها على الأمن الغذائي والزراعي، بواقع761 مشروعا، والقطاع الصحي، والمياه والإصحاح البيئي والتعليم، فيما تصدرت اليمن الدول الأكثر تلقيا للمساعدات بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار. بلغ مجموع المشاريع 2314 مشروعا استفادت منها 90 دولة وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن المركز. أكثر الدول تلقيا للمساعدات:





اليمن 4,203,397,536 دولارا



فلسطين 369,398,237 دولارا



سوريا 342,092,059 دولارا



6,090,996,305 دولارات

-مجموع المشاريع 2314 -عدد الدول المستفيدة 90

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