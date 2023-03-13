انهيارات صخرية تغلق عقبة ضلع احترازيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت انهيارات صخرية نتيجة هطول الأمطار في إغلاق عقبة ضلع احترازيا. وباشرت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات المعنية بمنطقة عسير، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في عقبة ضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ صباح أمس الأول، في حدوث انهيارات صخرية. كما أدت الانهيارات الصخرية إلى تعطيل حركة سير المركبات وإغلاقها احترازيا وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة.

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