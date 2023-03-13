خطط ومبادرات تطويرية لتلبية احتياجات قاصدي المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولات ميدانية للتأكد من منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام لقاصدي بيت الله الحرام، منها الاعتكاف، ووحدة شؤون الصائمين، وإدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

وناقش الوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الندوي خلال الجولة، الخطط والمبادرات والبرامج التطويرية التي من شأنها تلبية احتياجات ضيوف بيت الله الحرام، وتعينهم على أداء عباداتهم في بيئة صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة الخدمية وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية والتطويرية للرئاسة العامة.

واطلع الندوي خلال الجولة على الاستعدادات الخاصة، وإعداد الضوابط والإجراءات اللازمة داخل المسجد الحرام، ومراعاة تطبيق الشروط والضوابط بما يضمن إثراء تجربة الزائر والمعتمر داخل الحرم المكي الشريف.

فيما قدمت الرئاسة، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، إضافة إلى استخدام 32.900 لتر في تعقيم السجاد، وتقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و4.200 لتر من التعقيم بالروبوتات، و4.000 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.000 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة على توزيع 480 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ1.040 مستفيدا، إلى جانب فرش 25.000 سجادة بالمسجد الحرام.

خدمات مقدمة للمعتمرين والمصلين:

