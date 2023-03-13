316 مبنى مصرحا به لإسكان الحجاج في مكة

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ودعت اللجنة كافة المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.
وأوضحت أنها مستمرة في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، التي تجري الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعة أي من تلك المكاتب والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، وسرعة إنهاء إصدار تصاريحهم.
بدورها أهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم وإصدار التصاريح كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.
إلى ذلك عزا بعض ملاك المباني تأخر استخراج التصاريح، إلى الإعلان المتأخر لاستقبال طلبات إسكان الحجاج وذلك بعد مضي 6 أشهر من بداية السنة الهجرية، لافتين إلى أن من تقدم بطلب استخراج تصاريح بعد إعلان اللجنة لم تطبع تصاريحهم. وتساءلوا عن مقدار الوقت الذي يستطيع فيه الملاك استكمال إجراءات المسار الالكتروني.
تصاريح إسكان الحجاج:
- 316 مبنى مصرحا به
- 47,780 غرفة
- 212,850 حاجا طاقتها الاستيعابية
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