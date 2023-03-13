شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية تنتظر طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشر مقطع فيديو، لأحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في اللقاء الذي جمعه أمام الفيحاء، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2023.

عقوبة قوية تقترب من طارق حامد

وتمكن الاتحاد من تحقيق فوز على الفيحاء بضربات الجزاء 4/3، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وحسب الفيديو المنتشر عبر المواقع التواصل قام المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي الاتحاد، بتوجيه لفظ مشين إلى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

ووجه حامد اللفظ إلى ستويكوفيتش، أثناء تسديد ضربات الجزاء، والتي حُسمت لمصلحة العميد الاتحادي.

وفي ذات السياق أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، احتمالية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإيقاف نجم العميد بعد واقعة اليوم.

مما قد يؤدي إلى إيقاف حامد لمدة قد تتخطى 4 مباريات أو أكثر، مما قد يؤثر بقوة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، متصدر الدوري.

الجدير بالذكر من المقرر أن يغيب حامد عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاء ذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث تحصل على إنذار أمام الفيحاء.