شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعادل يحسم موقعة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي في البطولة العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

إنتهت مواجهة القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين على ملعب البصرة الدولي لحساب مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب يفرض التعادل على القوة الجوية في البطولة العربية

ونجح اللاعب كرار نبيل في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض فريق نادي القوة الجوية في الدقيقة السابعة والثلاثين قبل أن يتمكن أرون بوبيندزا من إدراك هدف التعادل للضيوف في الدقيقة التاسعة والستين.

موعد مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي في الإياب

ومن المُنتظر أن تقام موقعة الاياب بين الفريقين يوم السادس عشر من شهر أبريل القادم في المملكة العربية السعودية لمعرفة هوية الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.