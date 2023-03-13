شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يخطف نجم الدوري الإنجليزي في صفقة تاريخية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

زاها يقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي اتحاد جدة قد تقدمت بعرضًا قياسيًا من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، نجم فريق الكرة بنادي كريستال بالاس، والذي دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن اتحاد جدة قدم عرضًا يبلغ 9 ملايين جنيه استرليني سنويًا، من أجل إغراء التعاقد مع زاها، خاصة وأن اللاعب يملك حق التوقيع مجانًا لأي نادٍ آخر، دون الرجوع لإدارة كريستال بالاس.

وعلى الجانب الآخر تسعى إدارة كريستال بالاس، لتجديد عقد ويلفريد زاها، مقابل 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، فيم يتجه اللاعب نحو تأجيل حسم قراره النهائي مع نهاية الموسم.

وخاض زاها، 21 مباراة مع كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، حيث سجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.