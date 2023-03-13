شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة النصر وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين.. ثبتها الآن مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة النصر وأبها وهي التي تستضيفها أرضية ملعب إستاد مرسول بارك بالعاصمة الرياض ضمن إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة النصر وأبها

وتنطلق أطوار تلك المواجهة عند حلول الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة النصر وأبها

وقامت الشركة الرياضية السعودية بإسناد مهمة التعليق على تلك المواجهة للمعلق القدير الكابتن مشاري القرني.

تردد قناة SSC1 Hd الناقلة لمباراة النصر وأبها

ويمكنكم الحصول على تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر وأبها وفق ما يلي:-