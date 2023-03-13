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قنوات مفتوحة تنقل مباراة النصر وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين.. ثبتها الآن مجانًا

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محمد الفلاح - تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة النصر وأبها وهي التي تستضيفها أرضية ملعب إستاد مرسول بارك بالعاصمة الرياض ضمن إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة النصر وأبها 

وتنطلق أطوار تلك المواجهة عند حلول الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة النصر وأبها 

وقامت الشركة السعودية بإسناد مهمة التعليق على تلك المواجهة للمعلق القدير الكابتن مشاري القرني.

تردد قناة SSC1 Hd الناقلة لمباراة النصر وأبها 

ويمكنكم الحصول على تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر وأبها وفق ما يلي:-

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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