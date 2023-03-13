

جدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهما (3.35) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

// انتهى //

19:47ت م

0220





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مديرية مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين باكستانيين في جدة بحوزتهما (3.35) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.