السعودية اليوم / النيابة العامة تنظم ورشة لتنسيق الجهود بين المختصين في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

اختتمت اليوم ورشة عمل بعنوان: "تنسيق الجهود بين المختصين في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص"، التي نظمتها النيابة العامة لمدة يومين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بنادي منسوبي وزارة الداخلية في الرياض.

وتهدف الورشة التي شارك بها 50 مختصا وباحثا يمثلون تلك الجهات إلى تعزيز التعاون المشترك في تعزيز الإجراءات العملية وحوكمتها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مباشرة إجراءات الضبط والاستدلال في قضايا الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما تناولت الورشة أفضل الممارسات الدولية في مكافحة هذه الجريمة، وكيفية تطوير الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها.

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19:45ت م

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