السعودية اليوم / سفينة باكستانية تقل ألف طن من المساعدات تصل إلى سوريا



إسلام آباد 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

وصلت سفينة للقوات البحرية الباكستانية تقل ألف طن من المساعدات الإغاثية اليوم إلى سوريا، لتوزيعها على المتضررين من الزلزال الأخير.

وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان، أن المسؤولين بالسفارة الباكستانية في دمشق قاموا بتسليم تلك المساعدات للمسؤولين في الحكومة السورية.

وأضافت أن المساعدات التي وصلت سوريا تشمل الخيام، والبطانيات، والأدوية، والمواد الغذائية.

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19:28ت م

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