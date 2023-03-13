السعودية اليوم / النائب العام يفتتح مقر النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, مبنى النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية بمقرها الجديد في مدينة عرعر.

وتجوّل معاليه في المبنى، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيله والخدمات التي يوفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

وأشار خلال الافتتاح إلى أن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل النيابي، الذي يأتي استمراراً لدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد المعجب أهمية تظافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز الاحترافية الإجرائية في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية الجزائية الناجزة.

يذكر أن مبنى النيابة الجديد يعد أول تصميم وفق أعلى المعايير الإنشائية، ويضم مكاتب تحقيق نموذجية وقاعات اجتماعات ومسرح تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.

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19:24ت م

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