

الرباط 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

وقعت المغرب والأمم المتحدة بالرباط اليوم، اتفاقية في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 - 2027، وذلك ضمن متابعة تنفيذ الأنشطة الأممية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الأمم المتحدة منسقتها المقيمة في المغرب ناتالي فوستير.

وتحدد هذه الاتفاقية الأولويات والتدخلات الإستراتيجية لوكالات وهيئات الأمم المتحدة المتفق عليها بشكل ثنائي مع الحكومة المغربية؛ لدعم السياسات الوطنية ومبادرات الشركاء، وتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ومواكبتها وتقييمها.

// انتهى //

19:22ت م

0209





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب والأمم المتحدة توقعان اتفاقية التنمية المستدامة 2023 - 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.