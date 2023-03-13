السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات الريث ، و الداير، وفيفا، و بيش ، وهروب، والعيدابي ، والدرب، و صبيا، وضمد، ومراكز الحقو، والفطيحة، والشقيق، و العالية، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:37ت م

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