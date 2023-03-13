السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل قائد المنطقة الشمالية المكلف



حفر الباطن 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم، قائد المنطقة الشمالية المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني.

وهنأ سموه اللواء الجهني بمناسبة تكليفه قائدًا للمنطقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

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17:16ت م

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