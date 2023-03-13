شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن موعد مباراة الهلال والفتح وهي التي تجمع بينهما يوم غدًا الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وينقل لكم موقع " الخليج 365 " موعد مباراة الهلال والفتح بالإضافة إلى القنوات التي تتولى نقل المواجهة على الهواء مباشرةً.

توقيت متابعة مباراة الهلال والفتح

تنطلق فعاليات مواجهة الهلال والفتح عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والفتح

ويمكن مشاهدة تلك المواجهة عبر قناة SSC1 HD وفق الترددات التالية:-

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نادي الفتح

وسيدخل نادي الهلال تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-