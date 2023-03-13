شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغرد في الصدارة منفردًا.. جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ20 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - ماهو جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ20؟ من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وبالأخص في ظل وجود منافسة شرسة بين الثلاثي المتصدر وهم اتحاد جدة والنصر والشباب.
وخلال مقالنا اليوم يأخذكم موقع “ الخليج 365 ” في جولة من أجل تسليط الضوء على جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ20.
جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ20
ويأتي جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ20 وفق ما يلي:-
- 1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 47 نقطة، 20 مباراة.
- 2- النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، 20 مباراة.
- 3- الشباب في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، 20 مباراة.
- 4- الهلال في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، 18 مباراة.
- 5- التعاون في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، 20 مباراة.
- 6- الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة، 20 مباراة.
- 7- الطائي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، 19 مباراة.
- 8- الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، 20 مباراة.
- 9- الفيحاء في المركز التاسع برصيد 23 نقطة، 19 مباراة.
- 10- أبها في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، 20 مباراة.
- 11- ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، 19 مباراة.
- 12- الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، 19 مباراة.
- 13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، 20 مباراة.
- 14- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، 19 مباراة.
- 15- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، 19 مباراة.
- 16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، 20 مباراة.