شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يزف أخبار سارة لعشاق النصر قبل مواجهة أبها في كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي أبها، وذلك مساء الغد الثلاثاء في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

تاليسكا يعود من الإصابة ويقترب من المشاركة مع النصر

وزف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أخبار سارة لعشاق الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عودته إلى التدريبات قبل يومٍ واحد، من مواجهة أبها المرتقبة.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الرياضية"، على أن أندرسون تاليسكا، قد شارك في التدريبات الجماعية، للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت الصحيفة، عن أن مشاركة تاليسكا في التدريبات الجماعية؛ جاءت بعد تأكد شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضحت التقارير على أن النجم البرازيلي، قد عاد من بلاده، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد رحلة علاج وتأهيل، من الإصابة.

والجدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت اقتراب تاليسكا، من الرحيل عن نادي النصر، بينما أكدت أنباء أخرى، تجديده لـ3 سنوات قادمة.