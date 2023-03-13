شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو بعد فوز الجبلين على القادسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يتساءل عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن جدول ترتيب دوري يلو عقب فوز الجبلين على القادسية في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين على ملعب إستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي لحساب لقاءات الجولة الخامسة والعشرين.

مباراة الجبلين والقادسية

وكان نادي الجبلين قد حقق الفوز على القادسية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد سجلهم اللاعب أندرسون دانيال بلاتا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب كريم عريبي من علامة الجزاء.

جدول ترتيب دوري يلو

ويأتي جدول ترتيب دوري يلو وفق ما يلي:-