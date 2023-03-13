السعودية اليوم / بدء اجتماع لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب



القاهرة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة الكويت، وذلك لمناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية.

وأوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت في تصريح لها اليوم، أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين تفاصيل مواد مشروع القانون ليخرج مكتمل الأركان، مشيرة إلى أن المنطقة العربية معنية بهذه القضية وإيجاد تشريعات لمنع خطاب الكراهية والتمييز والعبارات المسيئة التي تحط من قدر الإنسان.

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18:04ت م

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