السعودية اليوم / محافظ "التأمينات الاجتماعية" يلتقي رجال وسيدات الأعمال في غرفة الرياض



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

عقد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس، لقاءً مع رجال وسيدات الأعمال بمنطقة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان وقيادات المؤسسة وممثلي منشآت القطاع الخاص.

وأكد معاليه خلال افتتاح اللقاء أن المؤسسة تعمل على تعزيز التواصل والتنسيق مع قطاع الأعمال للتعريف بالإستراتيجية الجديدة للمؤسسة التي يعمل عليها للفترة 2022م إلى 2025م، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز الالتزام والوقاية التأمينية لجميع المشتركين.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن اللقاء يأتي في إطار توطيد العلاقة والانسجام والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسساتها العامة وبين القطاع الخاص وتعزيز التواصل وإتاحة الفرصة للتحاور والنقاش حول ما يمكن أن يسهم في دعم الممكنات التي تنعكس على تطوير الأعمال وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.

وشهد اللقاء عرضاً عن إستراتيجية المؤسسة تضمن تفصيلاَ لمستهدفاتها الاستراتيجية والتي تم بناءها لتحقيق عدة مستهدفات منها توسيع التغطية التأمينية وإثراء المنتجات المقدمة، ورفع الكفاءة المالية، وتطوير الإجراءات وتحسينها بما يخدم جميع العملاء وتمكينهم من تنفيذ خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تجربة المستخدم، وتخلل العرض شرح موسع حول تفاصيل مبادرة المخالفات الصفرية والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أصحاب العمل وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت لاسما الصغيرة والمتوسطة من خلال عدم إيقاع الغرامات على المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية ومراعاة حجم المنشآت في تحديد مقدار الغرامة.

كما جرى خلال اللقاء النقاش مع الحضور حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الوعي التأميني لأصحاب العمل والمشتركين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المنشآت للتوعية.

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17:29ت م

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