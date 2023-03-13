السعودية اليوم / جامعة نجران تحتفي بيوم العلم



نجران 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

احتفت جامعة نجران اليوم، بيوم العلم، من خلال تنظيم معرض يبرز مراحل تطور العلم السعودي، وذلك في المسرح الرئيسي بالبرج الإداري بالجامعة.

وتضمن المعرض الذي نظمته الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ودشنه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، لوحات أبرزت المكانة العظيمة للعلم الوطني الذي يرمز للعز والفخر والقوة ويمثل التلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، كما جرى بث عرض مرئي استعرض أبرز المراحل التي مر بها العلم الوطني على امتداد تاريخ الدولة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعميق المناسبات الوطنية وتعزيز الانتماء.

// انتهى //

17:26ت م

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نجران 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واساحتفت جامعة نجران اليوم، بيوم العلم، من خلال تنظيم معرض يبرز مراحل تطور العلم السعودي، وذلك في المسرح الرئيسي بالبرج الإداري بالجامعة.وتضمن المعرض الذي نظمته الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ودشنه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، لوحات أبرزت المكانة العظيمة للعلم الوطني الذي يرمز للعز والفخر والقوة ويمثل التلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، كما جرى بث عرض مرئي استعرض أبرز المراحل التي مر بها العلم الوطني على امتداد تاريخ الدولة السعودية خلال 3 قرون.وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعميق المناسبات الوطنية وتعزيز الانتماء.// انتهى //17:26ت م0182

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.