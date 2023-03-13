السعودية اليوم / شرطة محافظة رجال ألمع تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما مواد مخدرة



أبها 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (688) جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(139) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحان أبيضان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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17:05ت م

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