شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المغرب الرسمية لمباراتي البرازيل وبيرو الودية وتشهد مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم قائمة المنتخب الرسمي لمواجهة البرازيل وبيرو الودية خلال المعسكر القادم.

قائمة المغرب الرسمية لمواجهتي البرازيل وبيرو

ويخوض المنتخب المغربي مباراتين من العيار الثقيل ضد بيرو والبرازيل حيث يواجه البرازيل يوم 25 مارس في الملعب الكبير بطنجة، بينما يواجه بيرو يوم 28 مارس في مدريد في إسبانيا.

وكان منتخب المغرب قد حقق إنجاز كبير في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 حيث وصلت إلى نصف نهائي المونديال وحصلت على المركز الرابع للمرة الآولى في تاريخه.

وجاءت قائمة منتخب المغرب لمواجهتي البرازيل وبيرو على النحو التالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التكناوتي، المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير المزراوي، رياض شادي، أشرف داري، جواد الياميق، عبد الله عبقار، يحيى عطية الله، أيوب عمراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري، عزالدين أوناحي، بنجامين بوشواري، بلال الخنوس، عمران لوزا، ياسين كشتتا.

في الهجوم: حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي، زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، أنس الزعروري، وليد الشديرة، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، إبراهيم صلاح.