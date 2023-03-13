شكرا لقرائتكم خبر عن لايف ناو LIVE NOW بث مباشر الاتحاد والفيحاء يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة إتحاد جدة والفيحاء رابط يوتيوب دون تقطيع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لايف ناو LIVE NOW بث مباشر الاتحاد والفيحاء يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة إتحاد جدة والفيحاء رابط يوتيوب دون تقطيع والمقرر لها اليوم الأثنين الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات مباراة ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الإتحاد والفيحاء

ويدخل فريق الإتحاد في تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم النجم عبدالرزاق حمدلله بجواره رومارينيو المتألق في الفترة الأخيرة وكورنادو وهارون كمار، وجاء تشكيل فريق الإتحاد على النحو التالى:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي.

محور الارتكاز: طارق حامد، برونو هنريكي.

خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو، هارون كمار

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وتضم قائمة البدلاء كلا من.. عبد الله الجدعاني، مروان الصحفي، أحمد بامسعود، عبد الإله الشهري، البراء عداوي، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، عوض الناشري، محمد الصيعري.

وتأهل اتحاد جدة لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز أمام نادي الشباب بركلات الترجيح.

بينما تأهل الفيحاء لربع النهائي، عقب الفوز أمام الخليج، بثلاثية مقابل هدف.