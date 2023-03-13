يلا شوت بث مباشر Youtube الاتحاد ضد الفيحاء | مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين | Al Ittihad مباشر

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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء في ربع نهائي كأس الملك، يترقب العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء الناري المرتقب بين الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات كأس الملك.

بث مباشر Youtube الاتحاد ضد الفيحاء

الاتحاد والفيحاء

الاتحاد الذي يسعى إلى مواصلة سكة انتصاراته بتحقيق فوز لا بديل عنه على الفيحاء، أملًا في تحقيق لقب كأس الملك وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي بعد القوربلقب السوبر على حساب الفريق ذاته في النهائي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، ذلك يأتي في السطور التالية..

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في ربع نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء مساء اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر مارس الجاري، لحسن بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي من مجريات كأس الملك.

على أن تبدأ صافرة انطلاقة المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.