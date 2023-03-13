شكرا لقرائتكم خبر عن رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء يلا شوت YallaShoot.. بث مباشر الإتحاد ضد الفيحاء اليوم دون تقطيع LIVE HD والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر متابعي كرة القدم، مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء، في مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الإثنين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء

ويدخل اتحاد جدة المباراة، وهو يسعى للفوز أمام الفيحاء، من أجل مواصلة انتصارات الفريق، والحالة الجيدة التي يعيشها الفريق السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين



وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء، اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وهذه هي المواجهة الثالثة بين اتحاد جدة والفيحاء هذا الموسم، فقد التقى الفريقين مرتين خلال شهر يناير الماضي، المواجهة الأولى كانت في بطولة الدوري، وحقق الاتحاد الفوز بثلاثية نظيفة.



والمواجهة الثانية كانت نهائي كأس السوبر السعودي، وحقق الفيحاء الفوز بهدفين نظيفين.



وتأهل اتحاد جدة لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز أمام نادي الشباب بركلات الترجيح.

بينما تأهل الفيحاء لربع النهائي، عقب الفوز أمام الخليج، بثلاثية مقابل هدف.



القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والفيحاء



وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الفيحاء، عبر قناة SSC1 HD بتعليق المعلق المصري بلال علام.

