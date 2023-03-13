يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء جودة عالية دون تقطيع تعليق بلال علام.. مشاهدة الإتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

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محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم العربية وخاصة محبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن طريقة لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة النمور ضد نظيره نادي الفيحاء مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري.

بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء

بث مباشر مباراة اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، البث المباشر والحي لأحداث مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، في قمة سعودية تقام بينهما على ملعب مدينة المجمعة ضمن ربع نهائي كأس الملك 2023، حيث تُعتبر قمة فى ظل حصول الفيحاء على لقب النسخة الأخيرة، فيما يتصدر الاتحاد حاليا قمة جدول الدورى روشن.

وكان الفريقان التقيا منذ شهرين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في نهائي كأس السوبر السعودي، وفاز الاتحاد بهدفين دون رد وتُوِّج باللقب.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2023

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة، مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من شهر مارس في ربع نهائي كأس الملك، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2023

يمكنك متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء من خلال قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات كأس الملك

وخصصت القناة الرياضية، قناة SSC1 HD لتنقل أحداث القمة المرتقبة بين حامل اللقب وبطل السوبر السعودي ومتصدر الدوري السعودي الحالي.

معلق مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

أعلنت قنوات SSC عن إسناد مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء للمعلق المصري الشهير بلال علام.

