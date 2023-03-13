شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، بعد قليل ضمن منافسات كأس الملك.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الفيحاء والاتحاد، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الفيحاء، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي.

محور الارتكاز: طارق حامد، برونو هنريكي.

خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو، هارون كمار

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وتضم قائمة البدلاء كلا من..

عبد الله الجدعاني، مروان الصحفي، أحمد بامسعود، عبد الإله الشهري، البراء عداوي، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، عوض الناشري، محمد الصيعري.

والجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الفيحاء والاتحاد، سيتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين، ليواجه الفائز من الهلال والفتح.

