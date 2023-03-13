

القاهرة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

عبرت اليوم 107 سفن المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية بلغت 6.3 ملايين طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان اليوم أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 56 سفينة، بحمولات صافية قدرها 3.4 ملايين طن، فيما عبرت 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.

// انتهى //

16:46ت م

0163





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 107 سفن تعبر المجري الملاحي لقناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.