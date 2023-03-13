

الخرج 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (ارتق) والمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على أنشطة الجمعية وإنجازاتها خلال العام الحالي، كما اطلع على الخطط المستقبلية للجمعية والمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف.

وشدد سموه على أهمية العناية بالمصحف الشريف، متمنياً للجمعية التوفيق والسداد .

// انتهى //

16:42ت م

0160





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.