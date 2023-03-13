السعودية اليوم / وقف جامعة الملك عبد العزيز يفتتح النسخة الثالثة لـ "رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف"



جدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

افتتح الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز أمس، النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي النوعي: "رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف"، الهادف إلى إعداد القائمين على الأوقاف بشكل علمي ومنهجي معاصر ضمن خمسة محاور تشمل: المحور التأسيسي، والمحور الشرعي، والمحور التطويري، والمحور الإداري، والمحور الاستثماري، ويستمر لمدة 5 أيام.

وثمن الرئيس التنفيذي بمكتبة الملك فهد العامة، الدكتور عبد الله بن عطية الله الأحمدي، حرص المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 40 متدربًا من الرجال والنساء، من مختلف مدن المملكة، إلى جانب حضور من جمهورية السودان، للالتحاق بالبرنامج النوعي، الأمر الذي يدل على سعيهم للتعلم والاستزادة من خبرات بعضهم البعض، ومن المواد العلمية المطروحة في كل محور من محاور البرنامج.

وشهدت النسخة الثالثة من "رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف" حضورًا لافتًا من قبل العديد من المهتمين بمجال الأوقاف، والعاملين في المؤسسات الوقفية والأوقاف الجامعية، وأصحاب الأوقاف الذرية، ونظّار الأوقاف، إلى جانب عددٍ من المستشارين القانونيين، ومدراء المشاريع في بعض الكيانات الوقفية.

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16:41ت م

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