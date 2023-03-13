السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية



الخرج 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم , قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.

ورحب سموه بقائد قاعدة الأمير سلطان الجوية والوفد المرافق معه، متمنياً لمنسوبي القاعدة التوفيق والعطاء للوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

فيما أعرب اللواء الزهراني عن شكره لسمو محافظ الخرج على اهتمامه ودعمه .

وتسلم سمو محافظ الخرج درعاً تذكرياً من قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بهذه المناسبة .

// انتهى //

16:40ت م

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