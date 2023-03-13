السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023م



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023م المنعقد في الفترة من 13 - 17 مارس الجاري في العاصمة السويسرية جنيف، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، وبشراكة ذهبية للمملكة العربية

ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوي عالمي لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ويعد منصة عالمية لتبادل المعلومات والمعرفة ومشاركة أفضل الممارسات لضمان الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها قوةً محركةً ودافعةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت مشاركة الوزارة في ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تم من خلالها استعراض نماذج من المشاريع التي تشجع على الابتكار وكسب الخبرات من التطورات التقنية الجديدة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, ومثل الوزارة فيها مدير عام التخطيط والتميز الرقمي المهندس علي بن محمد الوهيبي.

يذكر أن مشاركة الوزارة في هذا المنتدى تأتي في إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مشاركتها في المحافل والفعاليات الدولية، وإيمانًا منها بأهمية العمل الدولي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:32ت م

0154



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023م المنعقد في الفترة من 13 - 17 مارس الجاري في العاصمة السويسرية جنيف، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، وبشراكة ذهبية للمملكة العربية السعودية ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوي عالمي لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ويعد منصة عالمية لتبادل المعلومات والمعرفة ومشاركة أفضل الممارسات لضمان الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها قوةً محركةً ودافعةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وجاءت مشاركة الوزارة في ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تم من خلالها استعراض نماذج من المشاريع التي تشجع على الابتكار وكسب الخبرات من التطورات التقنية الجديدة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, ومثل الوزارة فيها مدير عام التخطيط والتميز الرقمي المهندس علي بن محمد الوهيبي.يذكر أن مشاركة الوزارة في هذا المنتدى تأتي في إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مشاركتها في المحافل والفعاليات الدولية، وإيمانًا منها بأهمية العمل الدولي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:32ت م0154

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