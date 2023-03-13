السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يلتقي رئيس هيئة التقييس لدول المجلس



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي.

وأكد معاليه أهمية الدور الفاعل لهيئة التقييس في تحقيق البنية التحتية للتقييس والجودة في دول المجلس وتطوير أعمال الهيئة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، تنفيذاً لقرارات قادة دول مجلس التعاون.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به هيئة التقييس في حماية المستهلكين وتحديد المواصفات الفنية اللازمة لتوفير السلامة والأمان للمستهلك في دول مجلس التعاون.

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16:23ت م

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