السعودية اليوم / أمانة عسير : نزح ٦٠ ألف م٣ من تجمعات مياه الأمطار في بيشة



أبها 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية محافظة بيشة , إزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها منذ صباح أمس وحتى اليوم.

واعتمدت الأمانة على ثلاثة مسارات قبل وأثناء وبعد الحالة المطرية حيث تمت معالجة تجمعات المياه وشفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط وتنظيف الطرق وتأمين المواقع بوسائل السلامة وإزالة التساقطات وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة المتضررة.

وبلغت كمية المياه التي سُحبت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ٦٠ ألف م3 من المياه المتجمعة، بواسطة ٢٥٠ كادرًا بشريًا و٨٠ آلية وبإجمالي ثلاث فرق ميدانية خُصصت لمتابعة المستجدات ومباشرة الحالات التي تصل عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو بالاتصال المباشر خلال تلك الفترة.

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16:22ت م

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