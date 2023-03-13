السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يلتقي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي.

وأكد البديوي دور التعليم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون ورفدها بالمعرفة والبحوث والدراسات، وذلك انطلاقاً من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، وتنفيذاً لقرارات قادة دول المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل الخليجي في مجال التربية والتعليم بين دول المجلس.

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16:15ت م

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