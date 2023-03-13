السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 880 لغماً عبر مشروع "مسام" في عدة محافظات يمنية



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2023م من انتزاع 880 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد و198 لغمًا مضادًا للدبابات، و677 ذخيرة غير متفجرة و عبوتين ناسفتين مبتكرة.

ونزع فريق "مسام" ذخيرتين غير منفجرتين في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة مأرب تمكن فريق "مسام" من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حريب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية مأرب، وفي محافظة شبوة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية بيحان، و62 لغما مضادا للدبابات و 5 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و113 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 11 لغما مضادا للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية مقبنة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و318 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ليبلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 390 ألفًا و586 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

// انتهى //

16:14ت م

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