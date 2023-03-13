السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بالمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بالمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية مع البرنامج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات المتضررة، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع الغذائية المنفذة بينهما في الجمهورية اليمنية.

وقدمت كورين فليشر شكرها الجزيل لدعم المملكة العربية

// انتهى //

16:10ت م

0144



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بالمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية مع البرنامج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات المتضررة، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع الغذائية المنفذة بينهما في الجمهورية اليمنية.وقدمت كورين فليشر شكرها الجزيل لدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات برنامج الأغذية العالمي الدولية، منوهة بسعي المركز الحثيث لتوفير الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //16:10ت م0144

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