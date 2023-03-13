

الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم , معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي .

وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام على أهمية تعزيز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- .

// انتهى //

16:08ت م

0143





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجلس التعاون يلتقي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.