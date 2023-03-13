السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالله بن بندر يعلن انطلاق تقويم فعاليات جدة 2023 تحت شعار "مع بعض طول السنة"



جدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية عام 2023م ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023م سيستمر طوال عام 2023م والذي يأتي بشكل مختلف امتداداً ومواكبة لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محلياً وعالمياً داخل المملكة وخارجها، حيث سيتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023م عدداً من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية

ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من عناية ودعم مستمر لجعل قطاع الترفيه أحد القطاعات الرائدة بالمملكة بما يسهم في رفع جودة الحياة.

وأكد أن تقويم فعاليات جدة على مدار عام 2023م استقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية وتعكس هويتها وعمقها بمختلف مهرجانات تقويم فعاليات جدة.

وبين سموه أن امتداد فعاليات تقويم جدة على مدار عام 2023م سيصنع وهجاً لدى الزوار من داخل المملكة وخارجها بتجربة فريدة لا تُنسى تحت شعار "مع بعض طول السنة".

// انتهى //

16:03ت م

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جدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية عام 2023م ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023م سيستمر طوال عام 2023م والذي يأتي بشكل مختلف امتداداً ومواكبة لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محلياً وعالمياً داخل المملكة وخارجها، حيث سيتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023م عدداً من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يسهم في تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من عناية ودعم مستمر لجعل قطاع الترفيه أحد القطاعات الرائدة بالمملكة بما يسهم في رفع جودة الحياة.وأكد أن تقويم فعاليات جدة على مدار عام 2023م استقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية وتعكس هويتها وعمقها بمختلف مهرجانات تقويم فعاليات جدة.وبين سموه أن امتداد فعاليات تقويم جدة على مدار عام 2023م سيصنع وهجاً لدى الزوار من داخل المملكة وخارجها بتجربة فريدة لا تُنسى تحت شعار "مع بعض طول السنة".// انتهى //16:03ت م0138

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.