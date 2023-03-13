السعودية اليوم / نجاح عملية "نزيف شرياني" لمريض في مستشفى عسير



أبها 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تمكَّن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية في مستشفى عسير المركزي، من معالجة مريض كان يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.

وأوضحت صحة عسير أن المريض كان يعاني من تمدد شرياني كبير أو بما يعرف "بأم الدم الكاذبة "، والتي يتعذر علاجها جراحياً بسبب حالة المريض الصحية، حيث تمكَّن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية من علاجها عن طريق القسطرة بوضع اللفائف المعدنية وإغلاق التمدد الشرياني تحت التخدير الموضعي عن طريق شريان الفخذ، وحالة المريض مستقرة -بفضل الله-.

// انتهى //

15:51ت م

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