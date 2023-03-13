السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف جهودها بـ 50 فرقة ميدانية للتعامل مع الحالة المطرية



الطائف 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة الطائف جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية بالمحافظة وضواحيها، واتخذت جميع التدابير والتجهيزات لاحتواء آثار الأمطار في ظل الأجواء الملبدة بالسحب الركامية الداكنة التي تشهدها الطائف، مؤكدة أنها قامت بتهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية لضمان انسيابية تدفق السيول خلال موسم الأمطار، فيما هيأت كافة العبارات وقنوات التصريف لضمان أداءها بفاعلية عالية.

ووضعت الأمانة 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية ، مشيرةً إلى نظافة القنوات والتأكّد من فعالية أداءها، وتنظيف المناهل المؤدية إلى العبارات وفق خطة الصيانة الوقائية المطبقة، وتكليف فرق مجهّزه بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخّل وقت الحاجة، وفرق لرصد تجمّعات المياه والتعامل معها، والتأكيد من جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن الطائف مخدومة بجملة من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتشكل بمجملها منظومة متكاملة لإزاحة خطر السيول والتجمعات المائية عن النطاق السكاني بفضل الله، للحد من المخاطر التي تصاحب هطول الأمطار وتدفق السيول في مجاري الأودية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ مشاريع جديدة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي لتوسيع نطاق خدمات الشبكة القائمة.

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15:50ت م

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