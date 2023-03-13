شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ميسي.. نجم باريس سان جيرمان يقترب من الانتقال للنصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

راموس يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان

ومازال الحديث مستمر خلال الساعات القليلة الماضية، حول مستقبل النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، خلال الفترة الأخيرة، على أن سيرجيو راموس، قد استقر على عدم تجديد عقده مع الفريق الباريسي ويريد الرحيل بالمريكاتو الصيفي القادم.

النصر يسعى للحصول على خدمات راموس

ويهتم النصر بالحصول على توقيع راموس من أجل تعزيز قدرات دفاعاته خلال الموسم المقبل، خاصة بعد قرار اللاعب بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت التقارير البريطانية على أن النادي الفرنسي لم يعد بحاجة إلى خدمات الإسباني، وسيرحل بشكل مجاني في الصيف المقبل.

ويمتلك النصر الآن فرصة للتفاوض مع الإسباني المخضرم، بعد أن أصبح الطريق ممهدًا لإتمام الصفقة.

وفشل باريس سان جيرمان في تجاوز دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أقصي الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.