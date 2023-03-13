شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة الإتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجارى.

الاتحاد والفيحاء

وتقام اليوم الأثنين الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجارى مواجهة الإتحاد والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

ويسعى فريق الإتحاد في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من المتوقع أن يدخل فريق الاتحاد في تلك المباراة بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

وفي خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

شق الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمدالله

معلق مباراة الإتحاد والفيحاء

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين نقل مواجهة الإتحاد والفيحاء عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير بلال أحمد علام.