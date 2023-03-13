

الطائف 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" يوم غدٍ بمقر الغرفة.

وبينت الغرفة أن الورشة تتضمن محاور عدة من بينها ، تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وعقوبة الاتجار بهم وحقوق الضحايا، والحالات التي تشدد فيها العقوبة، وأنواع الاتجار بالأشخاص والمؤشرات العامة لذلك، ومخالفات نظام العمل التي تكون مؤشر شبهه للاتجار بهم، داعية الراغبين بالتسجيل زيارة موقع الغرفة.

// انتهى //

13:31ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة الطائف تنظم ورشة حول جرائم الاتجار بالأشخاص غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.