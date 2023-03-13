السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهندسة الإنشائية



الدمام 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

نظمت جامعة الأمير محمد بن فهد، أمس، المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهياكل والإنشاءات AToMech1-2023 ، بمشاركة رئيس الهيئة الإيطالية للملاحة والفضاء الدكتور ايراسمو كاريرا، والعالم الحاصل على ميدالية تيموشينكو الدولية في مجال الميكانيكا التطبيقية آن ريدي، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية.

وناقش المؤتمر عددًا من الأوراق البحثية العلمية للمشاركين، حيث تم قبول أكثر من 188 ورقة علمية من 33 دولة حول العالم، فيما يجري حالياً مراجعة هذه الأوراق قبل اعتمادها ونشرها في عدد من المجلات العلمية المحكمة.

واستعرض المشاركون المقترحات والحلول لمواجهة للتحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال، كما أقيمت ورش عمل تسهم في التحفيز العلمي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض أحداث الابتكارات والاتجاهات والحلول المعتمدة في الميكانيكا والهندسة الإنشائية.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع التفاعل بين العلماء والصناعيين عبر عدد من التخصصات التي ستؤدي إلى تحقيقات علمية جديدة، وتشكيل الاتجاهات المستقبلية للبحث الاستراتيجي، ومساعدة المستخدمين الصناعيين على تطبيق التقنيات المتقدمة لحل المشكلات الصناعية، إضافة إلى توفير الفرص لممارسي الصناعة وطلاب البحث لتقديم أحدث نتائج مشاريعهم وإقامة روابط مع الخبراء عبر العديد من التخصصات العلمية.

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13:20ت م

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