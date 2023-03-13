السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يقف على المشاريع التعليمية المنجزة حديثاً ويتابع سير انتظام العملية التعليمية بها



بريدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، صباح اليوم، على المشاريع التعليمية المنجزة التي تم افتتاحها مؤخرا وانتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان واعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة.

واطلع سمو أمير القصيم خلال الزيارة على اكتمال آخر المشاريع المدرسية المتعثرة، المتمثلة بمدرسة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثانوية، ومدرسة ظبية بنت البراء للطفولة المبكرة، في مدينة بريدة، بعد أن أسهمت جهود اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في إنهاء واستكمال جميع المشاريع المتعثرة البالغة 17 مشروعاً مدرسياً.

وتابع سموه سير الدراسة في ثانوية فيصل بن مشعل، كما اطلع سموه على تنفيذ برامج الاحتفاء بيوم العلم في المدارس، بالإضافة إلى المشاريع النموذجية, المقصف المدرسي وركن القراءة والعيادة الطبية ومعمل الحاسب الآلي المطور التي تسهم في تعزيز البيئة التعليمية وتسهم في خلق الأجواء الإيجابية داخل المنشآت التعليمية.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية الجهود التي تبذلها اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة، مشيداً بما شاهده من برامج نموذجية تعزز من دور المدرسة وتساهم في تطوير البيئة التعليمية وتهيئة المناخ الملائم الذي يعود بالنفع على المعلم والطالب.

وبارك سموه للطلاب والطالبات انتظامهم في الفصل الدراسي الثالث، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الثاني.

من جانبه ثمن مدير التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، متابعة ودعم سمو أمير القصيم لقطاع التعليم بالمنطقة، وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب والطالبات، ودعمه لمسيرة النجاح.

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13:16ت م

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